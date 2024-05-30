Кирьяков прокомментировал отставку Ганчаренко

Российский тренер Сергей Кирьяков отреагировал на отставку в екатеринбургском «Урале». С поста наставника команды был уволен белорусский специалист Виктор Ганчаренко.

«Президент доверял до конца и стоял за Ганчаренко. «Урал» всегда сохранял прописку в РПЛ. До последнего думали, что Ганчаренко сможет это сделать. Матч с «Акроном» переполнил чашу терпения», - передает слова Кирьякова «Чемпионат».

Напомним, что по итогам сезона Российской премьер-лиги екатеринбургский коллектив финишировал на 14-м месте в турнирной таблице. В первом стыковом матче за место в РПЛ «Урал» на своем поле потерпел поражение от «Акрона» со счетом 0:2. Ответная игра состоится в Тольятти 1 июня.