Гарре ответил на вопрос об интересе «Зенита»

Футболист самарских «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре высказался об интересе со стороны петербургского «Зенита».

«Интерес от «Зенита» к тебе был? Не знаю, насколько это правда», - передает слова аргентинского полузащитника «Чемпионат».

В минувшем розыгрыше чемпионата России 23-летний вингер провел 20 поединков. На счету аргентинца девять забитых мячей (четыре – с пенальти) и три результативные передачи.

«Крылья Советов» набрали 41 очко и финишировали на девятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал петербургский «Зенит».