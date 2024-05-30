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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Защитник «Химок» поделился ожиданиями от следующего сезона

30 Мая 2024 • 11:00 Комментировать

Петар Голубович, футболист подмосковных «Химок», высказался о предстоящем сезоне в РПЛ.

Напомним, «Химки» в минувшем сезоне Первой лиги финишировали на первой строчке и обеспечили себе участие в Высшей лиге в следующем сезоне.

- Ожидания от РПЛ? Мы мотивированы. Нам нужно хорошо отдохнуть, а затем серьезно подготовиться и показывать свои лучшие качества, - цитирует 29-летнего сербского футболиста «Матч ТВ».

Голубович выступает за «Химки» с 2023 года, его контракт с клубом действует до 2026 года, а трансферная стоимость оценивается в 450 тысяч евро.

В минувшем сезоне защитник провёл 30 матчей и сделал три результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Петар Голубович
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