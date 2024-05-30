Гарре: «В декабре было одно чёткое предложение»

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре рассказал, что в зимнее трансферное окно у него было конкретное предложение от другого клуба.

«В декабре было одно чёткое предложение. Назвать клуб не могу. Если завтра появится хорошее предложение, которое устроит «Крылья» и меня, - подумаю. Но сейчас я сосредоточен на игре за «Крылья», - передает слова аргентинского футболиста «Чемпионат».

В минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги 23-летний полузащитник провел 20 поединков. На счету Бенхамина девять забитых мячей (четыре – с пенальти) и три результативные передачи.