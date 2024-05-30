Стало известно, когда Сафонов станет игроком «ПСЖ»

Российский голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов близок к продолжению карьеры во французском «ПСЖ». Об этом посредством социальных сетей сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Согласно данным журналиста, руководство парижского гранда подпишет 25-летнего вратаря в июне. Точные сроки оформления сделки не называются.

Ранее в прессе сообщалось, что трудовое соглашение между «ПСЖ» и Сафоновым будет рассчитано до середины 2029 года. Сумма потенциального трансфера составит порядка 20 миллионов евро.

В минувшем сезоне Премьер-лиги Матвей провел 30 матчей, в 11 из которых отстоял на ноль.