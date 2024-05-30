Тарханов: «Решение по отставке Гончаренко надо было принимать раньше»

Известный российский тренер Александр Тарханов высказался об отставке белорусского специалиста Виктора Ганчаренко с наставника «Урала».
«Сложно сказать, почему решение было принято сейчас. Наверное, плохой результат с «Акроном» повлиял. Возможно, решение по отставке Гончаренко надо было принимать раньше», - передает слова Тарханова «Чемпионат».
Напомним, что по итогам сезона Российской премьер-лиги екатеринбургский клуб попал в стыковые матчи. В первом поединке «Урал» на домашнем стадионе проиграл тольяттинскому «Акрону» со счетом 0:2. Ответная встреча между командами состоится 1 июня в Тольятти.
Бан пользователя