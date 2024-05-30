Президент «Урала» рассказал, почему клуб уволил Ганчаренко

Григорий Иванов, президент «Урала», рассказал, почему клуб принял решение отправить в отставку главного тренера.

Напомним, об увольнении Виктора Ганчаренко клуб сообщил 30 мая. Ганчаренко возглавлял «Урал» с 2022 года. Вчера коллектив белорусского специалиста при своих болельщиках уступил «Акрону».

По словам Иванова, решение связано с поражением «Урала» от «Акрона» (0:2).

- С сожалением констатируем: выполнить задачу на первый стыковой матч не удалось. Команде нужны перемены, - передаёт слова Григория Иванова пресс-служба клуба.

«Урал» в прошлом сезоне чемпионата, который завершился 25 мая, набрал 30 очков и расположился на 14 строчке в таблице.