«Краснодар» начал переговоры по российскому нападающему

Форвард «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Согласно данным телеграм-канала «Панк инсайд», в услугах нападающего заинтересован «Краснодар».

Представители краснодарского клуба начали переговоры с «Оренбургом» относительно потенциального трансфера игрока. Рыночная стоимость Воробьёва оценивается в 1,2 миллиона евро. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до середины 2025 года.

В минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги Дмитрий провел 24 встречи, в которых отметился восемью забитым мячами и одной результативной передачей.