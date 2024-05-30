Колосков высказался о будущем Смолова

Вячеслав Колосков, почетный президент РФС, поделился мнением относительно будущего нападающего московского «Динамо» Фёдора Смолова.
«Будущее Смолова? Эти вопросы задавайте руководству клуба. В этом сезоне Фёдор был не особо заметен. Место основного нападающего железно за Тюкавиным. И Смолов ему в напарники не нужен», - передает слова Колоскова «РБ Спорт».
В минувшем сезоне 34-летний нападающий поучаствовал в 25 поединках, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. В итоговой турнирной таблице Премьер-лиги «Динамо» финишировало на третьем месте.
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