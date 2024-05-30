Колосков высказался о будущем Смолова

«Будущее Смолова? Эти вопросы задавайте руководству клуба. В этом сезоне Фёдор был не особо заметен. Место основного нападающего железно за Тюкавиным. И Смолов ему в напарники не нужен», - передает слова Колоскова «РБ Спорт».