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«Урал» сообщил об увольнении главного тренера официально

30 Мая 2024 • 10:18 Комментировать (2)
Урал
0:2
Акрон

Виктор Ганчаренко, который был главным тренером екатеринбургской команды, покинул клуб.

Как сообщается в социальных сетях екатеринбургского клуба, к ответному стыковому матчу против «Акрона» команду будет готовить Евгений Аверьянов.

«Урал» поблагодарил Ганчаренко за проделанную работу и пожелал специалисту удачи в дальнейшей карьере. Ганчаренко возглавлял «Урал» с 2022 года, до этого он работал в «Краснодаре», ЦСКА и других российских клубах.

Напомним, в среду команда Ганчаренко встречалась с «Акроном» в первом стыковом матче и потерпела поражение со счётом 0:2, ответная игра пройдёт 1 июня на стадионе команды Первой лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Виктор Ганчаренко

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Комментарии (2) Все комментарии
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SaBuR
30 Мая 2024 в 11:43
Давно пора, этого псевдо тренера)
CELTIC FROST
30 Мая 2024 в 10:58
Вите надо выйти) / Подавал такие большие надежды, а в итоге на данный момент оказался сбитым летчиком.
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