Виктор Ганчаренко, который был главным тренером екатеринбургской команды, покинул клуб.

Как сообщается в социальных сетях екатеринбургского клуба, к ответному стыковому матчу против «Акрона» команду будет готовить Евгений Аверьянов.

«Урал» поблагодарил Ганчаренко за проделанную работу и пожелал специалисту удачи в дальнейшей карьере. Ганчаренко возглавлял «Урал» с 2022 года, до этого он работал в «Краснодаре», ЦСКА и других российских клубах.

Напомним, в среду команда Ганчаренко встречалась с «Акроном» в первом стыковом матче и потерпела поражение со счётом 0:2, ответная игра пройдёт 1 июня на стадионе команды Первой лиги.