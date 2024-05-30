Три французских клуба интересуются Сперцяном

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может продолжить карьеру в чемпионате Франции. Как сообщают журналисты Armenie Football, заинтересованность в услугах армянского хавбека проявляют «Лион», «Марсель» и «Лилль».

В минувшем сезоне Эдуард принял участие в 33 поединках краснодарского коллектива, в которых отметился 11 забитыми мячами и семью голевыми передачами. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в 18 миллионов евро.

Вместе с «Краснодаром» 23-летний полузащитник стал вице-чемпионом Российской премьер-лиги. Первое место в шестой раз подряд занял петербургский «Зенит».