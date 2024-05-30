Григорян: «Не вижу шансов у «Урала»

«Не вижу шансов у «Урала». «Акрон» дома играет гораздо эффективнее, а тут он еще и почувствовал запах крови, уверенность в себе. Что теперь надо сделать екатеринбуржцам на очень неудобном стадионе и поле для победы в три мяча - не понимаю», - передает слова специалиста Metaratings.ru.