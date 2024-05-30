Григорян: «Не вижу шансов у «Урала»

Известный российский специалист Александр Григорян высказался о домашнем поражении екатеринбургского «Урала» от тольяттинского «Акрона» (0:2) в первом стыковом матче за место в Премьер-лиге.
«Не вижу шансов у «Урала». «Акрон» дома играет гораздо эффективнее, а тут он еще и почувствовал запах крови, уверенность в себе. Что теперь надо сделать екатеринбуржцам на очень неудобном стадионе и поле для победы в три мяча - не понимаю», - передает слова специалиста Metaratings.ru.
Ответный поединок между «Акроном» и «Уралом» состоится 1 июня. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.
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