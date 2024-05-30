Идову: «Динамо» само отдало первое место»

​Брайн Идову, в прошлом игрок столичного «Локомотива», высказался о минувшем сезоне для «Динамо».

Напомним, перед последним туром «бело-голубые» шли на первом месте в таблице чемпионата, но уступили в решающем матче «Краснодару» со счётом 0:1 и в итоге заняли третье место в РПЛ. Чемпионом страны стал петербургский «Зенит», а второе место занял «Краснодар».

- «Зенит» и «Краснодар» точно заслужили первое и второе места, «Динамо» могло стать чемпионом, но само отдало его. Судьба сыграла с ними злую шутку, - цитирует бывшего футболиста «железнодорожников» «Матч ТВ».