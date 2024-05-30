Чалов дал оценку сезону Головина в «Монако»

Центрфорвард московского ЦСКА Фёдор Чалов в беседе с журналистами высказался о сезоне соотечественника Александра Головина, выступающего за «Монако».
«Желаем ему здоровья, у него сейчас травма. Не приедет в сборную на матч с Белоруссией? Да. Но сезон у него выдался потрясающий. Правда, очень рады за него», - передает слова нападающего «Спорт-Экспресс».
В минувшем сезоне Александр провел 27 поединков за монегасков, в которых отметился шестью забитыми мячами и шестью голевыми передачами. В конце апреля россиянин получил повреждение лодыжки и выбыл до конца сезона.
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