Губернатор Самарской области поздравил «Акрон»

Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области, высказался о гостевой победе тольяттинского «Акрона» над екатеринбургским «Уралом» (2:0) в первом стыковом поединке за право сыграть в следующем сезоне Премьер-лиги.

«Поздравляю «Акрон» и болельщиков с важнейшей победой! Остался ещё один шаг до цели, которую клуб перед собой поставил - выйти в РПЛ. Будем болеть за «Акрон» в ответном матче», - передает слова губернатора пресс-служба клуба.

Ответный поединок между «Акроном» и «Уралом» состоится на стадионе в Тольятти 1 июня. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.