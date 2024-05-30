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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гарре оценил выступление «Крыльев Советов» в РПЛ

30 Мая 2024 • 09:17 Комментировать

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре поделился мнением о выступлении своей команды в сезоне-2023/2024.

«У нас есть позитивный баланс. Когда ты играешь в лиге, где много матчей, самое главное - стабильность. Если в первой части мы всё делали хорошо, то во второй немного недоработали», - передает слова аргентинского футболиста «Чемпионат».

«Крылья Советов» набрали 41 очко после 30 туров. Самарская команда финишировала на девятом месте в турнирной таблице. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал петербургский «Зенит». Второе место занял «Краснодар», а третье – московское «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Бенхамин Гарре
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