Гарре объяснил, в чём «Краснодар» хуже «Зенита»

Атакующий полузащитник самарских «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре поделился мнением о выступлении «Краснодара» в минувшем сезоне.
«У них нет футболистов, которые так сильны индивидуально, как в «Зените». «Краснодар» умеет забивать, есть хорошие защитники. Конечно, у них есть индивидуальное мастерство, но успех команды - скорее общий», - передает слова футболиста «Чемпионат».
Напомним, что в итоговой турнирной таблице чемпионата России краснодарский клуб с 56 баллами занял второе место. Подопечные Мурада Мусаева отстали от петербургского «Зенита», ставшего чемпионом, всего на одно очко.
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