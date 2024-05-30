Гарре объяснил, в чём «Краснодар» хуже «Зенита»

«У них нет футболистов, которые так сильны индивидуально, как в «Зените». «Краснодар» умеет забивать, есть хорошие защитники. Конечно, у них есть индивидуальное мастерство, но успех команды - скорее общий», - передает слова футболиста «Чемпионат».