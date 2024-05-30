Сперцян: «Мусаев стал сильнее как тренер»

Один из лидеров «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о главном тренере команды Мураде Мусаеве, с которым был продлен контракт до 2026 года.

«Мусаев стал сильнее как тренер. Мы знали его требования, это плюс для нас. Может, ребятам, которые не так давно в клубе, было нелегко, но мы помогали им привыкнуть к требованиям Мурада Олеговича», - передает слова полузащитника «РБ Спорт».

Напомним, что Мусаев вернулся в краснодарский клуб по ходу минувшего сезона. Под его руководством «быки» набрали 56 баллов и заняли второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.