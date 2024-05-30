Полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру». К 26-летнему футболист есть интерес со стороны нескольких клубов. Сам игрок не против сменить команду.

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги Макаров поучаствовал в 21 поединке. Полузащитник отметился четырьмя голами и получил четыре желтые карточки.

По итогам сезона-2023/2024 «Динамо» финишировало на третьем месте в турнирной таблице чемпионата страны. Первым стал петербургский «Зенит», а вторым – «Краснодар».