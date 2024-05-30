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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Глава «Урала» Иванов оценил работу судей в РПЛ

30 Мая 2024 • 07:37 Комментировать

Глава екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о работе судей в российском чемпионате.

«Ещё много ошибок. Бывает, жалуются на некоторых арбитров, но они потом приезжают и доказывают, что они умеют судить. Молодым судьям тяжело, а кто работает не первый год, у них ошибок меньше», - передает слова Иванова Metaratings.ru.

По итогам сезона Российской премьер-лиги «Урал» финишировал на 14-м месте в турнирной таблице, набрав 30 баллов. В первом стыковом поединке подопечные Виктора Ганчаренко потерпели домашнее поражение от тольяттинского «Акрона» со счетом 0:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Григорий Иванов
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