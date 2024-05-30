Глава «Урала» Иванов оценил работу судей в РПЛ

Глава екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о работе судей в российском чемпионате.
«Ещё много ошибок. Бывает, жалуются на некоторых арбитров, но они потом приезжают и доказывают, что они умеют судить. Молодым судьям тяжело, а кто работает не первый год, у них ошибок меньше», - передает слова Иванова Metaratings.ru.
По итогам сезона Российской премьер-лиги «Урал» финишировал на 14-м месте в турнирной таблице, набрав 30 баллов. В первом стыковом поединке подопечные Виктора Ганчаренко потерпели домашнее поражение от тольяттинского «Акрона» со счетом 0:2.
Бан пользователя