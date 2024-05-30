Глава «Урала» Иванов оценил работу судей в РПЛ

«Ещё много ошибок. Бывает, жалуются на некоторых арбитров, но они потом приезжают и доказывают, что они умеют судить. Молодым судьям тяжело, а кто работает не первый год, у них ошибок меньше», - передает слова Иванова Metaratings.ru.