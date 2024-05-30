Дзюба и Черчесов могут объединиться в одном клубе РПЛ

В среду «Локомотив» объявил об уходе из клуба нападающего Артёма Дзюбы. Представитель 35-летнего игрока Леонид Гольдман уже успел сообщить, что вешать бутсы на гвоздь Дзюба не планирует. Приоритетом опытного форварда является продолжение выступлений в Премьер-лиге России.

Как сообщает «Спорт День за Днём», ссылаясь на комментатора Александра Аксёнова, в случае сохранения прописки в РПЛ пригласить Дзюбу настроен «Пари НН». Более того, нижегородцы при таком раскладе планируют привести на тренерский мостик Станислава Черчесова.

Отметим, что в первом стыковом матче за место в РПЛ «Пари НН» на своём поле проиграл тульскому «Арсеналу» со счётом 1:2.