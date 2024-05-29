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Канчельскис дал совет Дзюбе о продолжении карьеры

29 Мая 2024 • 23:56 Комментировать (1)

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о будущем бывшего форварда сборной России Артёма Дзюбы.

Ранее «Локомотив» объявил о прекращении сотрудничества с нападающим. Футболист покинул московский клуб на правах свободного агента.

«Если он чувствует себя хорошо, то надо дальше помогать клубам, а если нет, то лучше завершать карьеру. На мой взгляд, чем дольше он остается в футболе, тем лучше будет для него самого», — цитирует бывшего футболиста издание Metaratings.ru.

Стоит напомнить, что Дзюба выступал за «железнодорожников» чуть больше года. Он провёл за «красно-зелёных» 39 встреч во всех турнирах, отличившись 12 забитыми мячами и девятью ассистами.

Также игрок за свою карьеру защищал цвета московского «Спартака», «Томи», «Ростова», тульского «Арсенала» и турецкого коллектива «Адана Демирспор».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Андрей Канчельскис ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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CELTIC FROST
30 Мая 2024 в 00:23
Также игрок за свою карьеру защищал цвета московского «Спартака», «Томи», «Ростова», тульского «Арсенала» и турецкого коллектива «Адана Демирспор».(с) А про слона - "Зенит" - и забыли. Э -экспертиза)
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