Канчельскис дал совет Дзюбе о продолжении карьеры

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о будущем бывшего форварда сборной России Артёма Дзюбы.

Ранее «Локомотив» объявил о прекращении сотрудничества с нападающим. Футболист покинул московский клуб на правах свободного агента.

«Если он чувствует себя хорошо, то надо дальше помогать клубам, а если нет, то лучше завершать карьеру. На мой взгляд, чем дольше он остается в футболе, тем лучше будет для него самого», — цитирует бывшего футболиста издание Metaratings.ru.

Стоит напомнить, что Дзюба выступал за «железнодорожников» чуть больше года. Он провёл за «красно-зелёных» 39 встреч во всех турнирах, отличившись 12 забитыми мячами и девятью ассистами.

Также игрок за свою карьеру защищал цвета московского «Спартака», «Томи», «Ростова», тульского «Арсенала» и турецкого коллектива «Адана Демирспор».