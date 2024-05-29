Тарханов предположил, куда может перебраться Дзюба после ухода из «Локомотива»

Известный российский наставник Александр Тарханов отреагировал на информацию об уходе Артёма Дзюбы из «Локомотива».

Футболист покинул московскую команду на правах свободного агента.

«Информация о том, что он уйдёт из «Локомотива» была ранее известна. Поэтому для меня это не стало неожиданностью. Какая-то команда его возьмёт. Вероятнее всего, наша, но может и китайская», — приводит слова специалиста издание Vprognoze.ru.

Напомним, Дзюба выступал за «железнодорожников» чуть больше года. Он провёл за «красно-зелёных» 39 встреч во всех турнирах, отличившись 12 забитыми мячами и девятью ассистами.