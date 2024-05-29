Источник: «Николич покинул «Шабаб Аль-Ахли»

Марко Николич, бывший главный тренер московского «Локомотива» больше не тренирует клуб из ОАЭ – «Шабаб аль-Ахли». По информации «Спортске журнал», специалист и дубайский клуб расторгли свой контракт по обоюдному согласию сторон.

Николич провёл в ближневосточном клубе менее года. Он прибыл в команду летом прошлого календарного года.

Напомним, что российскому болельщику Николич известен как экс-тренер московского «Локомотива». Он возглавлял «железнодорожников» с 2020-2021 годах. После, до лета прошлого года он длительное время находился без тренерской работы. Также на протяжении тренерской работы он возглавлял люблянскую «Олимпию», «Партизан», венгерский «Фехервар».