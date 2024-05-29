В «Локомотиве» решили продлить контракт с Галактионовым

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал о будущем наставника команды Михаила Галактионова.

«Контракт с Галактионовым будет продлён. На следующей неделе обсудим детали», — цитирует руководителя журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

К слову, российский специалист занимает данную должность в стане «железнодорожников» с ноября 2022 года. Трудовой договор тренера с клубом рассчитан до лета этого года.

Напомним, что по итогам сезона «Локомотив» финишировал на четвертом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, заработав 53 балла за 30 игр.