Радимов – о «Пари НН»: «Илича просто поставили в расстрельное положение»

Владислав Радимов, бывший игрок питерского «Зенита» и эксперт высказался о «Пари НН». Нижегородский клуб по итогу сезона в РПЛ оказался на 13 месте таблицы и попал в стыковые матчи. А 29 мая проиграл первый из двух поединков с тульским «Арсеналом» дома (1:2).

«Илич, подписывая контракт с клубом за четыре тура до конца, как будто бы подписывал билет в ФНЛ. Человека просто откровенно поставили в расстрельное положение, он не справился. По лицам игроков видно: они не понимают, что делать и что происходит», - говорит Радимов «Чемпионату».

Как добавил эксперт, он абсолютно не верит в то, что «Пари НН» сможет что-то спасти в ответном матче. Он состоится в грядущую субботу, 1 июня.