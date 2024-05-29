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Макаров рассказал о тяжёлой дороге на матч с «Пари НН»: «Мы заложники ситуации»

29 Мая 2024 • 22:41 Комментировать
Пари НН
1:2
Арсенал Тула

Хавбек тульского «Арсенала» Анатолий Макаров дал комментарий после первого переходного матча за право играть в РПЛ с «Пари НН» (2:1).

«Как говорится, мы сыграли только первый тайм. Через два дня будет второй тайм, поэтому будем восстанавливаться и готовиться к ответной игре», — цитирует игрока издание «Чемпионат».

Также футболист рассказал о долгой дороге в Нижний Новогород.

«Мы добирались на автобусе 10 часов. Но такие сейчас условия, мы заложники такой ситуации, когда на игры надо добираться на автобусе».

При этом игрок отметил, что весь коллектив принял сложившуюся ситуацию и в итоге смог показать положительный результат.

Ответная встреча между командами состоится 1 июня в Туле.

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