Данилкин — о победе над «Уралом»: «Мы доказали, что «Акрон» готов к РПЛ»

Игрок обороны «Акрона» Егор Данилкин дал комментарий после победы своей команды в первом переходном матче с «Уралом» (2:0) за право на выступление в РПЛ.

«Понимали, что будет тяжёлая игра, она так и складывалась. Насколько «Акрон» готов к Премьер-Лиге? Мы полностью готовы, клуб готов, команда готова. Я думаю, что сегодняшним матчем мы это доказали», — цитирует футболиста издание Metaratings.

Стоит напомнить, что в составе победителей забитыми мячами отметились Неманья Анджелкович и Кирилл Данилин.

Ответная встреча между коллективами состоится в субботу, 1 июня. Игра запланирована на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске.