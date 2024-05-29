Булыкин определил позиции, которые нужно усилить «Динамо»

Экс-нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин посоветовал руководству столичного клуба усилить некоторые позиции.

«На самом деле я бы взял одного хорошего футболиста в защиту, а ещё одного нападающего и вратаря. Я думаю, команда сейчас в поиске, посмотрим, как у них получится», — цитирует бывшего футболиста издание Vprognoze.ru.

Также Булыкин отметил, что «бело-голубые» провели качественный сезон, но могли бы добиться большего.

Стоит напомнить, что коллектив Марцела Лички финишировал на третьей позиции турнирной таблицы первенства России. Чемпионом в шестой раз подряд стал клуб из Сантк-Петербурга — «Зенит».