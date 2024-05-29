Сторожук: «Снимаю всё, что можно только, перед этими ребятами»

Главный тренер «Арсенала» Александр Сторожук дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Пари НН».

- За счет чего сегодня удалось победить? Довольны ли счетом?

- За счет двух забитых мячей со стандартов. Работали, наигрывали. Хотя одна тренировка, мы этому посвятили фактически все занятие. Я скажу о другом. Я снимаю всё, что можно только. перед этими ребятами, потому что проехать за три дня больше 3000 км в автобусе, толком не восстановиться, толком не подготовиться, как принято, к этим матчам. Можно было сделать чуть больше паузу, потому что играем для болельщиков, играем для зрителей. С учетом того, что мы жили за два часа отсюда. Приехали, пацаны отдали себя, я им очень благодарен. Поэтому за счет самоотдачи, большого желания и поддержки друг друга, они сегодня молодцы, я их поздравляю, это их победа.

- Ботака был заменен в перерыве при том, что он забил гол. Природа замены та же самая, что и с Шевченко? Желтая карточка?

- Это позиция крайняя, плюс мы уже имеем опыт в этом деле. Мы видели, что под него подлазит нападающий больше, ищет контакта с ним, поэтому решили не рисковать. Выпустили номинального опорного полузащитника на эту позицию. Здесь лучше поберегли и сохранили боевую единицу на ответный матч.

- Как вы будете действовать в ответном матче? Так же как сегодня? Потому что в первом тайме, например, атаковали.

- Не знаю, как мы будем действовать. Задача - добраться. Опять в автобусе. Добраться, восстановиться и действовать, как уже решим на месте, потому что исходя из функционального состояния, будем смотреть уже по приезду.