Наумов: «В начале весенней части турнира было понятно, что Дзюба уйдёт из «Локомотива»

Экс- президент «Локомотива» Николай Наумов высказался об уходе форварда Артёма Дзюбы из московского клуба. Футболист покинул команду на правах свободного агента.

«В начале весенней части турнира было понятно, что Дзюба уйдёт. К сожалению, он очень слабо подготовился ко второй части сезона и выглядел очень бледно», — цитирует бывшего руководителя издание Vprognoze.ru.

По мнению Наумова, это идеальное время для футболиста и клуба прекратить сотрудничество.

Напомним, Дзюба выступал за «железнодорожников» чуть больше года. Он провёл за «красно-зелёных» 39 встреч во всех турнирах, отличившись 12 забитыми мячами и девятью ассистами.