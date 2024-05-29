Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может сменить команду. Как сообщает Actualite Serie A, игрока у бергамасков может приобрести другой клуб Серии А и тоже вышедший в Лигу чемпионов по итогу сезона – «Болонья».

Триумфатор Лиги Европы из Бергамо рассчитывает с помощью перехода Миранчука сбавить цену за 27-летнего вингера Риккардо Орсолини, она равна примерно 20-25 млн евро.

Миранчук стал активно играть за «Аталанту» лишь с началом зимы 2023-2024 годов. Всего у Алексея в активе в рамках 40 матчей во всех турнирах четыре гола и 12 голевых передач. В «Аталанте» россиянин уже скоро как пятый год.