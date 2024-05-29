Илич: «Недопустимо, чтобы нам дважды забивали с углового»

Главный тренер «Пари НН» Саша Илич дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Арсеналом».

- В чем причина сегодняшнего поражения?

- У нас высокая команда. Недопустимо, чтобы нам дважды забивали с углового. Но так случилось, такие матчи бывают. Вот произошло.

- Почему так произошло? Потому что два одинаковых гола команда пропускает, абсолютно одного высокого футболиста оставляет в центре штрафной.

- Так и случилось, что поделать? Мы не можем отмотать время назад. Надо двигаться дальше. Если мы команда, которая хочет сохранить прописку в Премьер-лиге, не можем так пропускать.

- Что нужно сделать, чтобы победить «Арсенал» в Туле и сохранить место в РПЛ?

- У нас только один вариант - победить.