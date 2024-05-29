Впервые за 10 лет обе команды РПЛ проиграли в двух первых стыковых матчах

29 мая в среду состоялись два первых стыковых матча за право играть в РПЛ в будущем сезоне. Встречались друг с другом «Урал» и «Акрон» и «Пари НН» и тульский «Арсенал».

Оба клуба Мелбет-Первой лиги оказались сильнее команд из Премьер-лиги. «Акрон» оформил победу со счётом 2:0, а «Арсенал» - 2:1.

Любопытно, но целых 10 лет не случалось такого, чтобы в двух первых стыковых матчах проигрывали обе команды РПЛ. В последний раз такое было по итогу сезона-2013/14, когда «Томь» проиграла «Уфе», а «Крылья Советов» - «Торпедо».

Больше подробностей о прошедших матчах среды – в наших первом и втором отчётах.