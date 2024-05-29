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ФНЛ продолжает унижать РПЛ: тульский «Арсенал» угловыми переиграл «Пари НН» на его поле

29 Мая 2024 • 21:10 Комментировать (1)
Пари НН
1:2
Арсенал Тула
окончен

«Пари НН» и «Арсенал» сошлись в борьбе за место в РПЛ. Первый стыковой матч состоялся 29 мая на стадионе «Нижний Новгород».

Протокол игры  
Пари НН1:2Арсенал Тула
  2'Кайнов Максим (0:1)
(1:1) Ботака-Иобома Эрвинг8'  
  33'Ботака-Иобома Эрвинг (1:2)
Нигматуллин АртурТихий ДмитрийГоцук Кирилл  20'Александров Виктор 68' (Шнапцев Максим ( 68') Каккоев Никита  80'Калинский Николай  17'Кучаев Константин 61' (Кутателадзе Николоз ( 61') Боженов Кирилл 68' (Карапузов Владислав ( 68') Стаматов МатеоЕрмаков НикитаЗе Турбо Жозе 68' (Трошечкин Александр ( 68')
Запасные: Кукушкин ИванТихонов МихаилЛукьянов ВадимГлущенков КириллКалайда ДмитрийЦарукян ВалерийВедерников Данила
Кокарев НикитаКоротков Александр II 83' (Барков Дмитрий ( 83') Большаков КириллБотака-Иобома Эрвинг  27' 46' (Ндука Ифеани Давид ( 46') Суханов Артём РомановичКайнов МаксимПопов АртёмМакаров АнатолийШевченко Евгений  49' 55' (Лёвин Владислав ( 55') Гелоян ИшханДжонатан Окоронкво
Запасные: Денисов АлександрЛайкин МаксимЧерчесов СтаниславМацукатов АлексХабибов АнсорВакулич АлексейЛевашов Михаил
29 мая. Стадион "Нижний Новгород" (Нижний Новгород).

 

Не для всех клубов завершился российский сезон. «Зенит» с вылетевшей «Балтикой» ещё должны разыграть Кубок России, а «Пари НН» с «Уралом» - не повторить судьбу Калининграда. Для этого клубам из РПЛ нужно по сумме двух матчей обыгрывать тульский «Арсенал» и «Акрон» соответственно. Нижегородцы, которые просто ужасно провели последние два месяца – восемь поражений и две ничьи, начинали дома.

Команда Саши Илича уже знала, что «Урала» жёстко обжёгся о представителя Первой лиги, но знания эти не помогли. Хозяева пропустили на второй минуте. Тульские футболисты заработали угловой, кросс пошёл на дальний угол вратарской, откуда Кайнов почему-то пробил совсем без помех – 0:1.

Правда, и ответ состоялся очень быстро. Через шесть минут Кучаев образцовым подкатом у чужой штрафной площади мяч отобрал и отдал направо. Каккоев прострелил, а Ботака вдруг решил срезать мяч в собственные ворота, хотя большого давления на Эрвинга никто не оказывал – 1:1. Ботака продолжил и далее помогать хозяевам. В середине тайма мяч очень неудачно от него отскочил к Стаматову, Матео с линии штрафной площади бил без помех, но в створ ворот немного не попал.

«Арсенал» же копил силы на мощную концовку тайма. И она у туляков получилась. Джонатан Окоронкво плотным ударом под перекладину замкнул кросс Макарова – Нигматуллин потащил. А вот подача от угла поля в исполнении того же Макарова вновь стала голевой, на сей раз кросс замкнул одинокий Ботака, наконец отметившийся со знаком плюс – 1:2. Только этот не спас его от замены, незадачливого защитника убрали сразу после перерыва.

Тренеры кроме замен ещё и знатно напихали своим защитникам, второй тайм прошёл в куда более плотной борьбе. Опасные моменты пропали, игра завязла. Только Константин Кучаев смог немного взбодрить ситуацию, пальнув с подбора. От линии штрафной площади он пробил, а Кокарев в броске потащил, переведя мяч в штангу, а от неё и за пределы поля. Был и неплохой кросс от угла поля (уже стандарт опасных ситуаций для этого матча), но Кутателадзе пробил сильно выше.

Мог и «Арсенал» в контратаке забить третий гол. Окоронкво продавил защитника на фланге, под углом вышел на рандеву с Нигматуллиным, сильно пробил, но переиграть голкипера не сумел.

Третий гол Тулы не случился, но гости и так увезли отличный результат. И второй матч сегодняшнего дня завершился гостевой победой команды из Первой лиги. Очень вероятно, что в следующем сезоне РПЛ будет аж четыре новичка.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Тула Пари НН

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Комментарии (1) Все комментарии
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Антидыня
29 Мая 2024 в 21:34
Редко увидишь такой скучный футброл, как от Пари НН ))
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