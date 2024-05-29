Инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале поделился интересной новостью. Георгий Джикия, центрдеф московского «Спартака», покидающий этим летом клуб, в аэропорту предлагал свои услуги Михаилу Галактионову, главному тренеру «Локомотива». Их команды пересеклись в Шереметьево на прошлой неделе, когда улетали в Оренбург и Калининград на свои матчи.

«Покидавший Тушино после сезона 30-летний защитник предложил свою кандидатуру в команду. Тренер сказал, что он не против, но клуб не может позволить себе такую зарплату, какую хочет игрок», - пишет Карпов.

Инсайдер добавил, что шансы на приход Джикии в «Локо» всё ещё остаются, но только при условии, если Георгий и его агент согласятся на меньшую зарплату.