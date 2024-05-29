Глушаков — о будущем Станковича в «Спартаке»: «Многое будет зависеть от того, вернётся ли Промес»

Экс-игрок «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о новом главном тренере московского клуба Деяне Станковиче.

«Сейчас сложно что-то говорить о назначении Деяна Станковича в «Спартак». Многое будет зависеть от того, вернётся ли Квинси Промес, каких игроков купит «Спартак». Это немаловажно», — цитирует бывшего футболиста москвичей издание «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что 32-летний Промес находится в ОАЭ и может быть экстрадирован в Нидерланды.

Что касается Станковича, то он сейчас возглавляет «Ференцварош. В межсезонье сербский специалист покинет венгерский клуб и станет новым наставником «красно-белых».