Гендиректор «Акрона»: «Нельзя сказать, что в противостоянии с «Уралом» всё решено»

Гендиректор тольяттинского «Акрона» Алексей Власов прокомментировал сенсационную победу его клуба в Екатеринбурге. Тольяттинцы смогли уверенно обыграть местный «Урал» со счётом 2:0 в рамках первого стыкового матча за право играть в РПЛ в следующем сезоне. Оба своих гола «Акрон» забил во втором тайме.

«Эмоции после победы над «Уралом» положительные. Но сказать, что уже всё решено в этом противостоянии, нельзя. Еще один матч впереди», - говорит Власов для телеканала «Матч ТВ».

Ранее в «Акроне» назвали стадион, на котором клуб будет играть свои домашние матчи в случае потенциального выхода в элитный дивизион.

«Урал» на грани вылета