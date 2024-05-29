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Семёнов заявил, что не собирается завершать карьеру

29 Мая 2024 • 20:33 Комментировать

Вечером 29 мая грозненский «Ахмат» официально расстался с Андреем Семёновым. Экс-игрок сборной России провёл в Грозном более 10 лет карьеры, перейдя зимой 2014 года тогда ещё в «Терек» из «Амкара».

Андрей заявил, что не собирается завершать карьеру игрока, несмотря на почтенный по меркам профессионального футбола возраст в 35 лет.

«Всё будет понятно через неделю. Завершать карьеру, конечно же, не планирую», - сказал Андрей «Матч ТВ».

Он добавил, что с «Ахматом» расстался на позитивных тонах.

Всего, напомним, у Семёнова за «Ахмат» набралось 289 проведённых матчей во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Семёнов Ахмат
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