Осинькин оценил победу «Акрона» в матче с «Уралом»

Наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением о победе «Акрона» над «Уралом» (2:0) в стыковом матче за право на выход в РПЛ.

«Акрон» подошёл к этой игре максимально мотивированным. В начале игры смогли перетерпеть, правильно выстроить матч и в итоге были вознаграждены. Мне понравилось, как они выглядели в этом матче», — цитирует специалиста издание Metaratings.

При этом тренер не смог с уверенностью сказать, что «Акрон» является командой уровня РПЛ, но отметил, что коллектив очень организован.

Добавим, что ответная игра между командами состоится 1 июня в Тольятти.