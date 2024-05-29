Помимо ветерана клуба, защитника Андрея Семёнова грозненский «Ахмат» вечером 29 мая расстался и с Владимиром Ильиным, игроком атаки. Об этом сообщает пресс-служба команды. У футболиста заканчивается контракт, который стороны не будут продлевать.

«Ахмат» отмечает, что в минувшем сезоне Ильин сыграл уже свой сотый матч за грозненский клуб. Всего у игрока в активе набралось 28 матчей прошедшего сезона во всех турнирах, в них он смог оформить пять голов в ворота соперников и сделать один ассист.

В грозненском клубе Ильин оказался летом 2022 года после перехода из «Краснодара». Также в его карьере были «Урал», «Кубань», «Тосно», дзержинский «Химик» и другие коллективы. Сейчас нападающему 32 года.