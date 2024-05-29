Кафанов объяснил, в чём Сафонов сильнее Доннаруммы

Наставник голкиперов национальной команды России Виталий Кафанов высказался о возможном переходе вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Я верю, что у Матвея должно сложиться. В российской школе, как и в большинстве европейских, учат реагировать на полёт мяча и смотреть только на него. Думаю, как минимум в этом компоненте Сафонов сильнее Доннаруммы, как и в игре ногами», — цитирует специалиста издание Sport24.

Ранее стало известно, что Сафонов улетел в Париж для прохождения медосмотра перед переходом во французский клуб. По информации различных источников, «быки» получат от «ПСЖ» 20 миллионов евро.

Стоит отметить, что в прошедшем сезоне Сафонов провёл за российскую команду 30 встреч, в 11 из которых оставил ворота «сухими».