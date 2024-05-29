Грозненский «Ахмат» официально объявил об уходе защитника Андрея Семёнова. Стороны не стали подписывать новый контракт, который заканчивается 30 июня.

Семёнов провёл в столичном чеченском клубе более 10 лет карьеры. Он перешёл в «Ахмат» зимой 2014 года из пермского «Амкара». С тех пор Андрей не менял клуб ни разу, вызывался в сборную России и играл на международных крупных турнирах.

В минувшем сезоне Андрей играл уже не так часто, как мог бы. Всего 21 матч в его активе и два забитых гола в рамках РПЛ и Кубка России. Всего за период карьеры в «Ахмате» только в Премьер-лиге Семёнов провёл 264 встречи за клуб.