«Арсенал» повторно повёл в матче с «Пари НН»

Стыковой матч за право сыграть в Премьер-лиге «Пари НН» - «Арсенал» получается результативным уже по итогам первой трети поединка. В дебюте встречи соперники обменялись быстрыми голевыми атаками. Максим Кайнов забил после корнера, а далее был автогол. Угловой снова сработал у туляков на 33-й минуте. Эрвинг Ботака-Иобома, забивший в свои ворота, отличился и в атаке. Защитник гостей шикарно пробил головой после навеса в район ближней штанги.

1:2 на табло. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.