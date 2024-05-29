Тедеев: «Мы выиграли у очень сильной команды»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Уралом».

- Что чувствуете сейчас? Что чувствуют игроки? Вы заходили в раздевалку и наверняка пообщались?

- Пока не успел зайти, сразу к вам. Что я испытываю? Я испытываю гордость за этих ребят, большое счастье. Мы выиграли у очень сильной команды, на мой взгляд, была прекрасная обстановка на стадионе, за что больше спасибо болельщикам. Потому что они себя вели более, чем достойно. Это надо тоже отметить. Двигаемся дальше.

- Можно ли говорить, что «Акрон» сегодня дотерпел, дождался своего момента и реализовал?

- Сложно отметить и признать, потому что я считаю, что в первом тайме мы довольно-таки много владели мячом, создавали определенные моменты, подходы. Их было очень много. Что касается второго тайма - мы играем против сильной команды. В определенный момент какая-то аритмия дала нам результат. Мы на какой-то момент отошли. И то это всё относительно ситуации, которая складывается на поле. Потом мы вышли и забили два мяча. Я считаю, что всё абсолютно закономерно. То, о чем мы говорили.

- Те замены, которые были сделаны, это внутреннее чутье или уверенность в игроках? Буквально замена, выходит ваш футболист и создает.

- Это сложно сказать, всегда борется интуиция и мысль. Что первичнее - интуиция или мысль? Наверное, интуиция, подкрепленная мыслью. Футболисты, которые готовятся к матчу, все должны выходить, чтобы усилить игру. Я не думаю, что это какой-то сверхмомент тренера или еще что-нибудь. Просто есть игроки, в которых мы верим и на которых мы рассчитываем. Вот и всё.