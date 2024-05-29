Ганчаренко: «Мы сегодня ничего не создали, к сожалению»

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Акроном».

- Давайте попробуем абстрагироваться от негативных мыслей, которые есть, и от эмоций. Попробуем проанализировать игру. Так ли «Урал» начал встречу, как планировал?

- По крайней мере, забили гол. Конечно, хотелось активным образом начинать. Гол отменили, может быть, какой-то удар был в том числе. Но, наверное, весь чемпионат такой, что мы где-то очень хорошо, а где-то очень плохо действуем. Сегодня в самый ключевой момент мы проиграли.

- Можно ли говорить о том, что ставка на тех футболистов, которые вышли в стартовом составе, немного не сыграла? Потому что я читал комментарии. Болельщики ждали Дмитриева, Ишкова, Каштанова с первых минут, как привыкли.

- Мы уже говорили, что в любом случае это три матча за неделю. Был матч с ЦСКА выматывающий. Тут нужна обойма, для этого у нас столько людей есть.

- Статистика по владению мячом, ударам, ударам в створ - всё в пользу «Акрона». С чем связано?

- Самое важное то, что мы сегодня ничего не создали, к сожалению. «Акрон» перебегал, перекрыл все зоны. Это причина, почему мы не могли найти лазейки, создавать моменты и забивать голы.