В «Акроне» рассказали, где клуб будет играть в случае выхода в РПЛ

Вечером 29 мая тольяттинский «Акрон» сделал весомую заявку на выход в РПЛ через стыковые матчи. Клуб в гостях в Екатеринбурге обыграл местный «Урал», притом с уверенным счётом – 2:0. Оба своих гола клуб из Поволжья оформил в рамках второго тайма.

Пресс-атташе «Акрона» Дмитрий Гусько рассказал, где коллектив из Тольятти, играющий в Жигулёвске будет проводить потенциальные игры РПЛ.

«Нашим стадионом будет «Самара Арена», - говорит Гуськов для телеканала «Матч ТВ».

«Акрон» занял третье место по итогу сезона в Мелбет-Первой лиге.

Более подробно почитать о сухой сенсационной победе «Акрона» можно в нашем отчёте.