В махачкалинском «Динамо» высказались о возможном приглашении Дзюбы

29 мая Артём Дзюба стал свободным агентом. Он покинул столичный «Локомотив», в котором выступал с февраля 2023 года.

Шамиль Газизов, гендиректор махачкалинского «Динамо» высказался о потенциальном приглашении Артёма в клуб из столицы Дагестана.

«Может ли он быть полезен «Динамо»? Его опыт может быть полезен любому клубу. Вопрос, реально ли это в финансовом плане. Ничего конкретного не скажу», - говорит Газизов для «РБ Спорт».

Динамовцы по итогу сезона в Мелбет-Первой лиге вышли в Премьер-лигу со второго места.

Ранее сообщалось, что интерес к Артёму проявляют три клуба из элитного дивизиона России.