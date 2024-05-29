Наумов: «Уход Дзюбы – логичное и ожидаемое решение»

29 мая Артём Дзюба после менее чем полутора лет в команде официально покинул московский «Локомотив». Николай Наумов, бывший президент «железнодорожников» отреагировал на это ожидаемое, но всё же резонансное событие.

«Логичное и ожидаемое решение. Нужно поблагодарить Артёма, который всё необходимое сделал. Далее держать его в команде было бессмысленно», - говорит Наумов для «РБ Спорт».

Как добавил экс-президент «Локо», Дзюбе сейчас очень непросто пребывать в той форме, в которой мы его привыкли видеть.

Дзюба ни разу не забил за «Локо» в рамках этой весны. Футболисту грядущим летом исполнится 36 лет.

Дзюба узнал об уходе из «Локомотива» через социальные сети