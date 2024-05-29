В матче плей-офф за право сыграть в новом сезоне Премьер-лиги встречаются «Пари НН» и «Арсенал». Туляки забили гол уже на второй минуте после удара Максима Кайнова. Соперник достаточно быстро сравнял счет в этом поединке. Прошла размашистая атака с прострелом из района правого угла штрафной, мяч попал в ногу Эрвинга Ботаки-Иобомы, после чего влетел в дальний угол ворот гостевой команды. На табло 1:1. В этой паре всё начинается сначала. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.
«Пари НН» быстро отыгрался в матче с «Арсеналом» благодаря автоголу
|Пари НН
|Арсенал Тула
2-й тайм
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